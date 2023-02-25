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"Арсенал" обыграл "Лестер" и сохранил лидерство в таблице АПЛ

"Арсенал" обыграл "Лестер" и сохранил лидерство в таблице АПЛ Лондонский "Арсенал" обыграл в выездном матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лестер" и сохранил лидерство в турнирной таблице.
Футбол
25 февраля 2023 г. 21:56
Арсенал обыграл Лестер и сохранил лидерство в таблице АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл в выездном матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лестер" и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Как сообщает Report, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 46-й минуте встречи забил нападающий Габриэл Мартинелли после паса бельгийского форварда Леандро Троссарда.

"Арсенал" имеет в активе 57 очков. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает от лидера на пять очков.

В остальных матчах дня "Эвертон" уступил "Астон Вилле" (0:2), "Лидс Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" (1:0), а "Вест Хэм" разгромил "Ноттингем Форест" (4:0).

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