"Арсенал" обыграл "Лестер" и сохранил лидерство в таблице АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл в выездном матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лестер" и сохранил лидерство в турнирной таблице.
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Единственный гол на 46-й минуте встречи забил нападающий Габриэл Мартинелли после паса бельгийского форварда Леандро Троссарда.
"Арсенал" имеет в активе 57 очков. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает от лидера на пять очков.
В остальных матчах дня "Эвертон" уступил "Астон Вилле" (0:2), "Лидс Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" (1:0), а "Вест Хэм" разгромил "Ноттингем Форест" (4:0).