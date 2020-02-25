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“Арсенал” не договорился с Обамеянгом о продлении контракта

​“Арсенал” не договорился с Обамеянгом о продлении контракта

Лондонский “Арсенал” не сумел договориться о продлении контракта с габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Как передает Report, об этом утверждает журналист Николо Скира в своём “твиттере”.

“Переговоры о продлении контракта между “Арсеналом” и Обамеянгом зашли в тупик. Нападающий может покинуть клуб летом. “Интер” внимательно следит за ситуацией и готов сделать предложение, если Лаутаро Мартинес перейдёт в “Барселону” ”, - написал Скира.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 25 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 17 забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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