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"Арсенал" извинился перед фанатами: Мы совершили ошибку

"Арсенал" извинился перед фанатами: Мы совершили ошибку Мы продолжим делать все, чтобы наш клуб и футбол в целом был в безопасности
Футбол
21 апреля 2021 г. 09:37
Арсенал извинился перед фанатами: Мы совершили ошибку

Английский профессиональный футбольный клуб "Арсенал" обратился к своим болельщикам с открытым письмом по поводу выхода из Суперлиги Европы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на sports.ru.

"В последние несколько дней мы в очередной раз убедились, как глубоки чувства фанатов со всего мира к нашему великому клубу и к игре, которую мы любим. Нам и не нужно было об этом напоминать, но реакция в последние дни дала нам основу для рефлексии и основательных размышлений.

Мы никогда и не стремились заставлять вас страдать, однако когда нам пришло приглашение вступить в Суперлигу, мы, осознавая отсутствие уверенности в проекте, не хотели быть отстающими и думали о том, как обеспечить "Арсеналу" достойное будущее.

После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в целом за последние дни, мы решили покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и мы просим прощения за нее.

Стабильность очень важна для того, чтобы игра процветала, и мы продолжим делать все, чтобы наш клуб и футбол в целом был в безопасности, она ведь так нужна, чтобы двигаться вперед. Систему нужно исправить. Нам нужно действовать вместе, чтобы выработать решения, которые сохранят наше будущее", – говорится в письме лондонского клуба.

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Версия на азербайджанском языке "Arsenal" Superliqaya görə üzr istədi

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