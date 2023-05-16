Арсен Венгер: Я отказывался от "Реала", "Ювентуса", ПСЖ, сборной Англии и Франции

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что по ходу тренерской карьеры отказывался от работы в "Реале", "Ювентусе" и ПСЖ.

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что по ходу тренерской карьеры отказывался от работы в "Реале", "Ювентусе" и ПСЖ.

Как передает Report, об этом он сказал изданию talkSPORT.

"Я отказался от "Реала", "Ювентуса", ПСЖ. Отказал сборной Англии и сборной Франции. В конце концов, я считаю, что сделал то, что было важно для меня в моей жизни. Так много людей приходят посмотреть на меня и сказать: "Спасибо за то, что вы сделали для "Арсенала". Потому что, они понимают, что это было моим приоритетом, и я также верю, что "Арсенал" уважают во всем мире, потому что ценности клуба проявились. Я чувствовал, что смогу оставить наследие, построить тренировочную базу, построить стадион, иметь фантастическую академию, ребят, которые придут после меня и смогут работать в достойных условиях", - приводит слова Венгера.

Напомним, Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год.