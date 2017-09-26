Арриго Сакки: Клуб "Рома" должен отнестись к "Карабаху", как к "Реал Мадриду"

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ На матч с "Карабахом" клуб "Рома" должен настроить себя так, как будто встретится с "Реал Мадридом". В противном случае, может повториться участь "БАТЭ".

Как сообщает Report, об этом в изданной до матча II тура Лиги чемпионов статье в "La Gazzetta dello Sport" заявил известный итальянский тренер Арриго Сакки.

По словам специалиста, "Карабах" не должен переживать касательно встречи с такой командой, как "Рома", наоборот, итальянцам следует отнестись к матчу более серьезно.

Сакки также выразил уверенность в том, что "желто-красные" сделают все возможное для достойной победы.

Отметим, что предстоящий 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе матч начнется в 20:00. В сезоне 2015-2016 Лиги чемпионов на выездном матче клуб "Рома" проиграл белорусскому "БАТЭ" со счетом 2:3, а дома довольствовался ничьей.

Что касается Арриго Сакки, раньше он был главным тренером сборной Италии, а также ряда известных местных клубов и испанского "Атлетико".