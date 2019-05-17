​Армянский футболист не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с «Челси».

Как передаёт Report, об этом сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» не рассчитывают на 30-летнего хавбека в заключительном матче сезона и оставят его в Лондоне из соображений безопасности. В клубе посчитали, что шум из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.

Также Министерство спорта и молодёжи Азербайджана опровергло заявления о том, что Азербайджан не обеспечивает безопасность армянского футболиста «Арсенал»а Г.Мхитаряна.