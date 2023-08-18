Армянский "Пюник" получит серьезный штраф за нарушение регламента УЕФА

Глава "Пюника" Артур Согомонян в интервью "Бронтозябре" заявил, что клуб будет оштрафован за нарушение регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Армянский футбольный клуб "Пюник" будет оштрафован за нарушение регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об это сообщает Report , об этом заявил руководитель клуба Артур Согомонян.

По его словам, поводом для денежного взыскания стало осуществление свободного доступа на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против норвежского "Буде-Глимт" из-за решения Федерации футбола Армении (ФФА) заблокировать продажу билетов.

"За два дня нас оповестили, что в день игры кассы будут закрыты. Это решение непрофессиональное, антифутбольное, и оно уже вызвало недоумение болельщиков", - заявил он.

Игра "Пюник" - "Буде-Глимт" завершилась разгромной победой норвежской команды со счетом 3:0.