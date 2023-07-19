Армянский клуб попрощался с Лигой чемпионов уже на старте турнира

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА команда "Зрински" из Боснии и Герцеговины в ответном матче принимала армянский "Урарту".

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА команда "Зрински" из Боснии и Герцеговины в ответном матче принимала армянский "Урарту".

Как передает Report , судьба пары решилась в серии пенальти.

В основное время матча армянский клуб одолел соперника со счетом 1:2, однако этого не хватило для прохода в следующий этап, поскольку "Зрински" одержал минимальную победу в первом матче. В овертайме команды забили еще по одному голу, из-за чего была назначена серия пенальти, в котором сильнее оказались хозяева - 4:3.

Таким образом, представитель Армении в Лиге чемпионов УЕФА попрощался с турниром, однако он продолжит борьбу в Лиге конференций.