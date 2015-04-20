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    ​Армяне убили бывшего азербайджанского футболиста - ФОТО

    Тело Эмиля Гусейнова предано земле в Гяндже

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Вчера в Екатеринбурге убили 28-летнего бывшего азербайджанского футболиста Эмиля Гусейнова.

    Как сообщает Report, Э.Гусейнов был убит во время драки с армянами, которые нанесли ему смертельные ножевые ранения. Похороны бывшего спортсмена состоялись в Гяндже.

    Отметим, что за свою футбольную карьеру Эмиль Гусейнов играл в команде "Нефтчи" и ныне приостановивших деятельность клубах "Караван" и "Абшерон".

    Он выступал в качестве опорного полузащитника. После распада команды "Абшерон" в 2011 году Э.Гусейнов попрощался с футболом и уехал в Россию, где начал заниматься торговлей на рынке.  

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