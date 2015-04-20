​Армяне убили бывшего азербайджанского футболиста - ФОТО

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Вчера в Екатеринбурге убили 28-летнего бывшего азербайджанского футболиста Эмиля Гусейнова.

Как сообщает Report, Э.Гусейнов был убит во время драки с армянами, которые нанесли ему смертельные ножевые ранения. Похороны бывшего спортсмена состоялись в Гяндже.

Отметим, что за свою футбольную карьеру Эмиль Гусейнов играл в команде "Нефтчи" и ныне приостановивших деятельность клубах "Караван" и "Абшерон".

Он выступал в качестве опорного полузащитника. После распада команды "Абшерон" в 2011 году Э.Гусейнов попрощался с футболом и уехал в Россию, где начал заниматься торговлей на рынке.