​Ариф Асадов опроверг информацию о том, что Эльнур Ахмедов отчислен из состава клуба "Нефтчи"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Ариф Асадов внес ясность в вопросы трансфера игроков. 44-летний тренер сообщил Report, что все вопросы, связанные с трансфером игроков будут решены 5 января. Ариф Асадов опроверг информацию о том, что Елнур Ахмедов будет отчислен из состава клуба "Нефтчи": "Пока ещё нет ясности в этих вопросах. А что касается отчисления из клуба Эльнура, если будут предприняты какие-то шаги в этом направлении, то вы узнаете об этом из информации на официальном сайте клуба".

Кроме того, сообщается что, Рауф Алиев, Джавид Имамвердиев и Рахман Гаджиев нашли с "Нефтчи" общий язык. Главный тренер не захотел подробно комментировать данный вопрос: "Кто придет в команду, а кто уйдет, будет известно 5 января", - сообщил он.

Отметим что, зимние сборы "Нефтчи" проведет в Анталии.