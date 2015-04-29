​Ариф Асадов: Мы готовы сыграть с "Карабахом" даже в Агдаме

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Мы готовы сыграть с "Карабахом" даже в Агдаме, лишь бы "Нефтчи" каждый раз выходил в финал".

Как сообщает Report, об этом в заявлении официальному сайту "Нефтчи" отметил главный тренер команды Ариф Асадов.

Касаясь вопроса проведения финальной игры Кубка Азербайджана в Габале, 45-летний специалист сказал, что возглавляемой им команде без разницы, на каком поле играть: "Проблемы могут быть лишь в случае, если стадион будет маленьким. Столичным болельщикам придется отправиться в Габалу, что также вызовет некоторые проблемы. Каждый был свидетелем того, с каким азартом следили болельщики за игрой между командами "Нефтчи" и "Карабах". В финале болельщиков будет еще больше. Мы с уважением относимся к решению о проведении финального мачта в Габале".

А.Асадов затронул также прошедшую по инициативе клуба сегодняшнюю встречу с главным тренером национальной команды Робертом Просинечки. Отметив о частных публикациях в последнее время в СМИ и обсуждениях среди общественности вопроса о неприглашении в сборную футболистов из "Нефтчи", местный специалист придал важное значение мнению Р.Просинечки относительно футболистов.

По его словам, на встрече был проведен обмен мнениями, и его коллега заявил, что постоянно следит за игрой "Нефтчи", и в команде есть много футболистов-кандидатов в национальную команду: "То есть, здесь не может быть речи о предвзятости. В свою очередь, мы сделаем все возможное, чтобы, поработав над собой, наши футболисты вернули прекрасную форму. Двери национальной сборной открыты для всех футболистов, и вопрос о том, наденут ли они форму национальной сборной, зависит от самих футболистов. Если футболист покажет в основном составе своего клуба стабильную игру, у него возрастут шансы попасть в национальную команду. Хорватский специалист назвал даже имена некоторых спортсменов".



По словам А.Асадова, основная ответственность и нагрузка здесь падает на самих футболистов, однако, в качестве тренерского корпуса, они будут оказывать всяческую помощь игрокам.

Отметим, что финальный матч Кубка Азербайджана состоится 3 июня.