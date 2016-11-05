Аргентинский футболист Верон намерен возобновить карьеру в 42 года

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон намерен возобновить карьеру футболиста.

Как передает Report, об этом сообщает портал Goal.com.

Отмечается, что игрок намерен продолжить выступления в составе аргентинского "Эстудиантеса" - клуба, президентом которого он является. Он уже приступил к тренировкам, чтобы набрать форму к началу 2017 года. Издание сообщает, что Верон намерен возобновить карьеру после того, как ему исполнится 42 года, для того, чтобы помочь клубу увеличить прибыль от продажи билетов.

Верон на протяжении карьеры выступал в составе "Эстудиантеса", другого аргентинского клуба "Бока Хуниорс", итальянских "Сампдории", "Пармы", "Лацио" и "Интера", а также английских "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Он завершил карьеру в 2014 году.