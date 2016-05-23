Аргентинский футболист умер от полученной во время матча травмы - ВИДЕО

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Футболист аргентинской команды "Сан Хорхе де Вилья Элиса" Микаэль Фавре умер в результате травмы, полученной во время матча региональной лиги с "Дефенсорес де Колон" в провинции Энтре-Риос на северо-востоке страны, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В ходе встречи 24-летний аргентинец получил удар по голове коленом в игровом эпизоде от одного из футболистов команды-соперника. После этого началась потасовка, в ходе которой Фавре ударил кулаком по лицу еще один игрок "Дефенсорес де Колон". Аргентинец потерял сознание и был госпитализирован. Врачам не удалось его спасти.

После игры оба футболиста, ударивших Фавре, были арестованы. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая определит, какой из ударов стал причиной смерти спортсмена.