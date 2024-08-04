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Аргентинский футболист обвинил французов в оскорблениях на Олимпиаде

Аргентинский футболист обвинил французов в оскорблениях на Олимпиаде По завершении матча четвертьфинала в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Аргентины и Франции началась потасовка, которая продолжилась в подтрибунном помещении.
Футбол
4 августа 2024 г. 16:26
Аргентинский футболист обвинил французов в оскорблениях на Олимпиаде

По завершении матча четвертьфинала в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Аргентины и Франции началась потасовка, которая продолжилась в подтрибунном помещении.

Как передает Report, об этом рассказал форвард сборной Аргентины Лукас Бельтран в интервью RMC Sport.

"Они праздновали гол у нас на глазах, они оскорбляли нас и называли расистами. У меня нет проблем с французами и никогда не было. Я приглашаю их в Аргентину, чтобы они увидели, что мы не расисты и добры ко всем. Этот расистский ярлык неуместен, поэтому все так сложилось", - сказал он.

По его словам, конфликт начался после стычки французского хавбека Энцо Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди.

Встреча в Бордо завершилась со счетом 1:0 в пользу французской сборной. Единственный гол в матче забил Жан-Филипп Матета.

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