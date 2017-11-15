Аргентинский футболист госпитализирован в Краснодаре

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро потерял сознание в раздевалке стадиона "Краснодар" во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, аргентинскому футболисту стало плохо в перерыва матча.

Агуэро забил в первом тайме один гол, а во втором тайме на поле не вышел, его заменил другой игрок.

Спортсмена доставили в одну из краснодарских больниц, где врачи оказали ему помощь, там Агуэро стало лучше, сообщило Tycsports.com.

Матч между сборными Аргентины и Нигерии в Краснодаре завершился со счетом 4:2 в пользу африканской команды.