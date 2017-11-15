 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аргентинский футболист госпитализирован в Краснодаре

    Спортсмена доставили в одну из краснодарских больниц, где врачи оказали ему помощь

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро потерял сознание в раздевалке стадиона "Краснодар" во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Нигерии.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, аргентинскому футболисту стало плохо в перерыва матча.

    Агуэро забил в первом тайме один гол, а во втором тайме на поле не вышел, его заменил другой игрок.

    Спортсмена доставили в одну из краснодарских больниц, где врачи оказали ему помощь, там Агуэро стало лучше, сообщило Tycsports.com.

    Матч между сборными Аргентины и Нигерии в Краснодаре завершился со счетом 4:2 в пользу африканской команды.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi