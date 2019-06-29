Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки - ВИДЕО

В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 Аргентина — Венесуэла.
Как передает Report, победу со счётом 2:0 одержали аргентинские футболисты.
Автором первого мяча стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией. Национальная команда Венесуэлы покинула турнир.
Завтра, 29 июня, определятся ещё два участника полуфинала Кубка Америки: Колумбия сыграет с Чили (начало — в 3:00 по бакинскому времени), а Уругвай встретится с Перу (начало — в 23:00).
Кубок Америки. 1/4 финала
Венесуэла – Аргентина - 0:2
Голы: 0:1 – Мартинес – 10, 0:2 – Ло Чельсо – 74
Аргентина рвется в полуфинал Кубка Америки. Еще и красиво— Матч ТВ (@MatchTV) June 28, 2019
Мартинес пяткой открыл счет:https://t.co/d6gzc5z3Qk pic.twitter.com/ktyElrfHG1
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