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Аргентина в меньшинстве ушла от поражения в матче с Колумбией

Аргентина в меньшинстве ушла от поражения в матче с Колумбией Сборные Аргентины и Колумбии сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче.
Футбол
11 июня 2025 г. 07:16
Аргентина в меньшинстве ушла от поражения в матче с Колумбией

Сборные Аргентины и Колумбии сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче.

Как сообщает Report, игра прошла на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе.

Счет был открыт на 24-й минуте звездным колумбийским нападающим Луисом Диасом. На 71-й минуте матча аргентинцы остались вдесятером после того, как хавбек Энцо Фернандес получил красную карточку за игру высоко поднятой ногой и ударом соперника бутсой по лицу.

На 81-й минуте аргентинскому полузащитнику Тьяго Альмада удалось сравнять счет в меньшинстве. Аргентинский форвард Лионель Месси результативными действиями в матче не отметился, отыграв 78 минут.

Напомним, следующий матч Аргентина проведет с Венесуэлой, Колумбия же встретится с Боливией, оба матча пройдут 3 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоArgentina Kolumbiya ilə matçda azlıqda məğlubiyyətdən xilas olub

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