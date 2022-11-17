О нас

Аргентина разгромила ОАЭ в товарищеском матче

Аргентина разгромила ОАЭ в товарищеском матче 16 ноября состоялся товарищеский матч, в рамках которого встретились сборные ОАЭ и Аргентины.
Футбол
17 ноября 2022 г. 01:44
Аргентина разгромила ОАЭ в товарищеском матче

16 ноября состоялся товарищеский матч, в рамках которого встретились сборные ОАЭ и Аргентины.

Как передает Report, встреча началась с быстрого гола аргентинской команды, когда на 17-й минуте Хулиан Альварес реализовал свой момент после передачи Лионеля Месси.

Спустя восемь минут Анхель ди Мария после паса Маркоса Акуньи укрепил преимущество своей команды, а на 36-й минуте оформил дубль. На 44-й минуте забил уже Лионель Месси с передачи Ди Марии, доведя счёт до разгромного. На 60-й минуте Хоакин Корреа после точного паса Родриго де Пауля установил итоговый счёт этого матча - 5:0 в пользу Аргентины.

Отметим, что свой следующий матч Аргентина проведёт уже в рамках чемпионата мира. 22-го числа подопечные Лионеля Скалони встретятся со сборной Саудовской Аравии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi