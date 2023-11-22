Аргентина обыграла Бразилию, матч начался с задержкой из-за беспорядков

Сборная Аргентины на выезде со счетом 1:0 обыграла команду Бразилии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Сборная Аргентины на выезде со счетом 1:0 обыграла команду Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Report , игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро началась почти на полчаса позже из-за беспорядков на трибунах.

Единственный гол во встрече забил аргентинский защитник Николас Отаменди. На 81-й минуте за грубую игру прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Жоэлинтон.

Начало матча было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах. Как сообщает Рейтер, болельщики команд устроили драку во время исполнения национальных гимнов. В происходящее вмешалась полиция, болельщики сборной Аргентины стали кидать в офицеров сиденья. Часть зрителей попыталась выйти на поле, спасаясь от беспорядков.

По крайней мере одного болельщика унесли со стадиона на носилках. Игроки сборной Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси подошли к трибунам, чтобы попытаться повлиять на ситуацию. Затем Месси увел команду в подтрибунное помещение.