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Аргентина обыграла Бразилию, матч начался с задержкой из-за беспорядков

Аргентина обыграла Бразилию, матч начался с задержкой из-за беспорядков Сборная Аргентины на выезде со счетом 1:0 обыграла команду Бразилии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Футбол
22 ноября 2023 г. 08:44
Аргентина обыграла Бразилию, матч начался с задержкой из-за беспорядков

Сборная Аргентины на выезде со счетом 1:0 обыграла команду Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Report, игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро началась почти на полчаса позже из-за беспорядков на трибунах.

Единственный гол во встрече забил аргентинский защитник Николас Отаменди. На 81-й минуте за грубую игру прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Жоэлинтон.

Начало матча было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах. Как сообщает Рейтер, болельщики команд устроили драку во время исполнения национальных гимнов. В происходящее вмешалась полиция, болельщики сборной Аргентины стали кидать в офицеров сиденья. Часть зрителей попыталась выйти на поле, спасаясь от беспорядков.

По крайней мере одного болельщика унесли со стадиона на носилках. Игроки сборной Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси подошли к трибунам, чтобы попытаться повлиять на ситуацию. Затем Месси увел команду в подтрибунное помещение.

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Версия на английском языке Argentina beats Brazil in World Cup qualifying after crowd violence delays start
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