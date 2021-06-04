Аргентина и Чили сыграли вничью в матче отбора к ЧМ-2022

В Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) состоялся матч 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Чили.

В Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) состоялся матч 7-го тура группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Чили.

Как сообщает Report, встреча завершилась вничью – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте – пенальти реализовал форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Спустя 12 минут нападающий чилийцев Алексис Санчес сравнял счет.

Таким образом, Аргентина сохранила за собой второе место в группе, набрав 11 очков в 5 встречах, а Чили с 5 очками по-прежнему вне пятёрки, дающей право классификации на ЧМ-2022. Лидирует в таблице сборная Бразилии – 12 очков в 4 встречах, а замыкает тройку Эквадор (9).