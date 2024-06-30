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Аргентина без Месси обыграла Перу в матче Кубка Америки

Аргентина без Месси обыграла Перу в матче Кубка Америки Сборная Аргентины обыграла Перу в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки — 2:0.
Футбол
30 июня 2024 г. 09:28
Аргентина без Месси обыграла Перу в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла Перу в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки — 2:0.

Как передает Report, встреча прошла в Майами.

Дубль в матче оформил Лаутаро Мартинес (47-я минута и 86-я). На 72-й минуте Леандро Паредес не реализовал пенальти.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Месси впервые за 8 лет не попал в основу команды на матч крупного турнира.

В параллельном матче Канада сыграла вничью с Чили — 0:0.

Таким образом, из группы А с первого места в плей-офф вышла Аргентина (9 очков), а со второго — Канада (4 очка). Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.

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