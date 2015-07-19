Арестованного вице-президента ФИФА Джеффри Уэбба выпустили под залог в $10 млн

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Арестованный вице-президента ФИФА Джеффри Уэбб отпущен под залог в $10 млн, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

По условиям освобождения он сдал в ФБР свои паспорта и должен находиться в радиусе 32 километров от федерального суда США в Бруклине. За его передвижениями будет следить специальное электронное устройство.

В суде чиновник не признал себя виновным в получении взяток. По мнению следователей, за 24 года он получил около 150 млн долларов за выдачу прав на трансляции футбольных турниров. Уэбб был экстрадировали в США 16 июля.

В конце мая в ФИФА разразился грандиозный коррупционный скандал, в том числе, связанный с подкупом при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу. Под подозрением оказались результаты голосования за то, чтобы право провести чемпионаты мира по футболу 2018 года и 2022 года было предоставлено России и Катару.

Аресты в связи с коррупционным скандалом произошли за два дня до выборов нового президента ФИФА. При этом глава организации, Йозеф Блаттер, переизбранный на пятый срок, принял решение уйти в отставку.