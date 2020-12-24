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Арестован защитник "Тоттенхэма"

Арестован защитник "Тоттенхэма" 30-летний английский защитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Дэнни Роуз оказался арестован полицией Нортгемптон в связи с совершением ДТП
Футбол
24 декабря 2020 г. 04:24
Арестован защитник Тоттенхэма
Дэнни Роуз

30-летний английский защитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Дэнни Роуз оказался арестован полицией Нортгемптон в связи с совершением ДТП.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, ночью в среду, 23 декабря, Роуз, двигаясь по автомагистрали на большой скорости, не справился с управлением и влетел в отбойник. Сам футболист "Тоттенхэма" не пострадал, в то время, как у его автомобиля оторвало колесо и задний бампер. Полиция предъявила ему обвинение в опасном вождении и оставила под стражей в участке для дальнейших разбирательств.

Остаётся неизвестным, почему Роуз оказался в Нортгемптоне, в то время, как у его команды в этот день была запланирована игра Кубка английской лиги со "Сток Сити" (3:1) в районе Сток-он-Трент. Расстояние между этими двумя пунктами составляет около 150 км.

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