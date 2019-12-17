​Арестован вратарь французского "Нанси"

Вратарь французского "Нанси" Баптисте Валетте арестован жандармерией по подозрению в изнасиловании юной девушки, передает Report со ссылкой на AFP.

По информации источника, в следственные органы обратилась гражданка 2001 рождения, которая заявила о факте насильственных действий в одном из ночных клубов города в ночь на 15 декабря.

В тот же день голкипер был доставлен в отделение. Из-за того, что он был задержан в состоянии алкогольного опьянения, допрос был проведен позже запланированного времени.