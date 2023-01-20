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Арестован самый титулованный футболист в истории

Арестован самый титулованный футболист в истории Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, помещен под стражу на время расследования дела.
Футбол
20 января 2023 г. 21:49
Арестован самый титулованный футболист в истории

Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес помещен под стражу.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

"Судья согласился на временное заключение под стражу без залога в связи с открытым делом по подозрению в сексуальном насилии", - говорится в сообщении.

Суд начал следственные действия по делу о предполагаемом насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Бразилец уже дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения.

Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.

Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).

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