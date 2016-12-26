 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Арестован президент Федерации легкой атлетики Мексики

    Антонио Лосано обвиняется в хищении 232 000 евро

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Арестован президент Федерации легкой атлетики Мексики Антонио Лосано.

    Как сообщает Report, А.Лосано обвиняется в хищении 232 тыс. евро.

    Национальная комиссия по физической культуре и спорту приостановила финансирование федерации, так как Лосано не смог объяснить, как тратились выделенные министерством спорта страны средства на медицинское обеспечение. В связи с этим приступили к следствию.

    Лосано возглавляет Федерацию легкой атлетики Мексики с 2009 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi