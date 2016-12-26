Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Арестован президент Федерации легкой атлетики Мексики Антонио Лосано.

Как сообщает Report, А.Лосано обвиняется в хищении 232 тыс. евро.

Национальная комиссия по физической культуре и спорту приостановила финансирование федерации, так как Лосано не смог объяснить, как тратились выделенные министерством спорта страны средства на медицинское обеспечение. В связи с этим приступили к следствию.

Лосано возглавляет Федерацию легкой атлетики Мексики с 2009 года.