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Арестован мужчина, оскорбивший игроков сборной Англии

Арестован мужчина, оскорбивший игроков сборной Англии Мужчина арестован в Британии в связи с расистскими постами о сборной Англии в соцсетях.
Футбол
14 июля 2021 г. 19:56
Арестован мужчина, оскорбивший игроков сборной Англии

Мужчина арестован в Британии в связи с расистскими постами о сборной Англии в соцсетях.

Как передает Report, об этом сообщает полиция графства Большой Манчестер.

"Мужчина был арестован после сообщений в социальных сетях в адрес игроков футбольной сборной Англии после финала ЕВРО-2020", - говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что 37-летний подозреваемый из области Эштон-на-Мерси явился в полицейский участок города Чидл Хит в среду утром, был задержан по подозрению в нарушении Закона о вредоносных сообщениях и оставлен под стражей для допроса. Пост, о котором идёт речь, был опубликован вечером 11 июля после финального матча ЕВРО-2020.

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