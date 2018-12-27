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    Арестован футболист бразильского клуба

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник бразильского футбольного клуба "Ботафого" Эвертон Элено приговорен к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Globo, он обвиняется в ограблении с применением насилия. 

     Отметим, что 28-летний футболист был арестован 6 августа и будет отбывать наказание в тюрьме полуоткрытого типа (дневное или ночное пребывание). 

    По словам его адвоката, они намерены оспорить решение. 

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