Арестован футболист бразильского клуба

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник бразильского футбольного клуба "Ботафого" Эвертон Элено приговорен к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на Globo, он обвиняется в ограблении с применением насилия.

Отметим, что 28-летний футболист был арестован 6 августа и будет отбывать наказание в тюрьме полуоткрытого типа (дневное или ночное пребывание).

По словам его адвоката, они намерены оспорить решение.