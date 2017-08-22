Арестован бывший футболист сборной Турции

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Арестован бывший вратарь сборной Турции Омар Чаткыч.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, во время проведенного расследования было установлено, что 43-летний ветеран футбола является пользователем компьютерной программы террористической FETÖ "ByLock".

Он доставлен в Стамбульское управление полиции, а в его доме произведен обыск.

Отметим, что в 2000 - 2005 гг. Омар Чаткыч провел в составе сборной Турции 19 матчей. За свою карьеру он надевал форму команд "Эскишехирспор", "Газиантепспор", "Гянджлярбирлийи", "Бурсаспор" и "Антальяспор".

На данный момент Омар Чаткыч является комментатором на одном из телеканалов.