 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Арестован бывший бомбардир Суперлиги Турции

    Он был задержан в рамках следствия в связи с FETÖ

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Турции Зафер Бирйол арестован.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, бомбардир Суперлиги Турции в сезоне 2003/2004 41-летний нападающий задержан Генеральной прокуратурой Стамбула в рамках следствия, связанного с террористической организацией (FETÖ).

    Детали ареста не сообщаются.

    Отметим, что сыгравший в составе сборной Турции 7 матчей и забивший 1 гол Зафер Бирйол в своей карьере защищал честь таких клубов, как "Фенербахче" и "Бурсаспор". В сезоне 2003/2004 он стал лучшим бомбардиром Суперлиги Турции с 25 голами, забитыми в составе "Коньяспор". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi