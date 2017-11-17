Арестован бывший бомбардир Суперлиги Турции

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Турции Зафер Бирйол арестован.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, бомбардир Суперлиги Турции в сезоне 2003/2004 41-летний нападающий задержан Генеральной прокуратурой Стамбула в рамках следствия, связанного с террористической организацией (FETÖ).

Детали ареста не сообщаются.

Отметим, что сыгравший в составе сборной Турции 7 матчей и забивший 1 гол Зафер Бирйол в своей карьере защищал честь таких клубов, как "Фенербахче" и "Бурсаспор". В сезоне 2003/2004 он стал лучшим бомбардиром Суперлиги Турции с 25 голами, забитыми в составе "Коньяспор".