Вингер Арьен Роббен возобновит карьеру в нидерландском "Гронингене".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в июле прошлого года Роббен объявил о завершении карьеры. 36-летний футболист пройдет с "Гронингеном" предсезонную подготовку.

Отметим, что Роббен выступал за нидерландские "Гронинген" (2000-2002) и ПСВ (2002-2004), английский "Челси" (2004-2007), испанский "Реал" (2007-2009), германскую "Баварию" (2009-2019). Он является чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов (2013), обладателем Суперкубка УЕФА (2013), победителем клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2004), а также серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.