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    Арда Туран входит в трансферные планы "Монако"

    Туран может перебраться в чемпионат Китая

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Во французском клубе "Монако" заинтересованы в услугах футболиста турецкой сборной Арды Турана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, 30-летний полузащитник входит в трансферные планы как минимум двух клубов. В его услугах заинтересованы в "Монако". Переговоры могут начаться уже в ближайшее время, чтобы успеть заключить сделку в ходе январского трансферного окна.

    Также известно, что Туран может перебраться в чемпионат Китая.

    В текущем сезоне турецкий футболист редко появляется на поле в составе каталонского клуба, так как не входит в планы главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.

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