Арда Туран входит в трансферные планы "Монако"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Во французском клубе "Монако" заинтересованы в услугах футболиста турецкой сборной Арды Турана.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, 30-летний полузащитник входит в трансферные планы как минимум двух клубов. В его услугах заинтересованы в "Монако". Переговоры могут начаться уже в ближайшее время, чтобы успеть заключить сделку в ходе январского трансферного окна.

Также известно, что Туран может перебраться в чемпионат Китая.

В текущем сезоне турецкий футболист редко появляется на поле в составе каталонского клуба, так как не входит в планы главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде.