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    Арда Туран решил вернуться в сборную Турции

    Этот шаг полузащитник предпринял после встречи с новым главным тренером команды Мирчей Луческу

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Завершивший карьеру в национальной сборной Турции Арда Туран изменил решение.

    Как передает Report со ссылкой на Fanatik, этот шаг 30-летний полузащитник испанской "Барселоны" предпринял после встречи с новым главным тренером команды Мирчи Луческу.

    Сообщается, что вчера до начала матча "Барселона" – "Шапекоэнсе", который проходил в Испании, румын М. Луческу встретился с А. Тураном и уговорил его вернуться в сборную.

    Отметим, что на пресс-конференции 6 июня А. Туран сообщил о завершении карьеры в сборной. Это решение он принял после скандала из-за нападения на спортивного журналиста Билала Меше.

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