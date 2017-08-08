Арда Туран решил вернуться в сборную Турции

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Завершивший карьеру в национальной сборной Турции Арда Туран изменил решение.

Как передает Report со ссылкой на Fanatik, этот шаг 30-летний полузащитник испанской "Барселоны" предпринял после встречи с новым главным тренером команды Мирчи Луческу.

Сообщается, что вчера до начала матча "Барселона" – "Шапекоэнсе", который проходил в Испании, румын М. Луческу встретился с А. Тураном и уговорил его вернуться в сборную.

Отметим, что на пресс-конференции 6 июня А. Туран сообщил о завершении карьеры в сборной. Это решение он принял после скандала из-за нападения на спортивного журналиста Билала Меше.