Арда Гюлер принял предложение мадридского "Реала"

Полузащитник "Фенербахче" Арда Гюлер, 18 лет, принял решение перейти в "Реал Мадрид", отклонив предложение "Барселоны".

Полузащитник "Фенербахче" Арда Гюлер принял решение перейти в "Реал Мадрид", отклонив предложение "Барселоны".

Как передает Report со ссылкой на издание Relevo, "Реал Мадрид" заплатит €20 млн за переход 18-летнего Гюлера, а также оставит 20% от следующей продажи игрока.

Арда Гюлер является воспитанником турецкого клуба "Генчлербирлиги". С 2014 по 2019 год он прошел академию клуба, после чего перешел в "Фенербахче". За основную команду последнего он провел 51 матч, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Кроме того, он сыграл в четырех играх за сборную Турции. Контракт Гюлера с "Фенербахче" рассчитан до лета 2025 года.