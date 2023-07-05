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Арда Гюлер принял предложение мадридского "Реала"

Арда Гюлер принял предложение мадридского "Реала" Полузащитник "Фенербахче" Арда Гюлер, 18 лет, принял решение перейти в "Реал Мадрид", отклонив предложение "Барселоны".
Футбол
5 июля 2023 г. 01:24
Арда Гюлер принял предложение мадридского Реала

Полузащитник "Фенербахче" Арда Гюлер принял решение перейти в "Реал Мадрид", отклонив предложение "Барселоны".

Как передает Report со ссылкой на издание Relevo, "Реал Мадрид" заплатит €20 млн за переход 18-летнего Гюлера, а также оставит 20% от следующей продажи игрока.

Арда Гюлер является воспитанником турецкого клуба "Генчлербирлиги". С 2014 по 2019 год он прошел академию клуба, после чего перешел в "Фенербахче". За основную команду последнего он провел 51 матч, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Кроме того, он сыграл в четырех играх за сборную Турции. Контракт Гюлера с "Фенербахче" рассчитан до лета 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Arda Güler "Real Madrid" klubu ilə anlaşıb

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