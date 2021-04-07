Арбитр взял у игрока "Боруссии" автограф после матча Лиги Чемпионов

После завершения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией Дортмунд" (2:1) произошёл забавный эпизод, вызвавший множество обсуждений в СМИ

После завершения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией Дортмунд" (2:1) произошёл забавный эпизод, вызвавший множество обсуждений в СМИ.

Как передает Report со ссылкой на TalkSport, румынский линейный судья матча Октавьян Шовре не постеснялся взять автограф у 20-летнего норвежского форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, догнав его прямо в подтрибунном помещении "Этихада" сразу после завершения матча.

Бывшие футболисты английской Премьер-лиги Оуэн Харгривз и Джолеон Лескотт раскритиковали поведение арбитра.

"Безусловно, как и любой другой человек, вы можете быть фанатом этого игрока, но вы не можете совершать такой поступок в такой момент, это просто неправильно", — отметил экс-полузащитник Харгривз.

Лескотт добавил: "Для этого никогда не бывает подходящего времени, просто это не сулит ничего хорошего арбитру. Это выглядело слишком по-детски".