Арбитр ударил футболиста ножом во время матча в Аргентине

В Аргентине футбольный арбитр Ремихио Армоа едва не зарезал одного из игроков прямо во время матча.
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Инцидент произошел в провинции Мисьонес во время матча молодежных команд. В какой-то момент на поле произошла потасовка, игроки столпились вокруг судьи, а тот достал нож и ударил одного из них.
Футболист потерял сознание и был унесен с поля игроками своей команды. Его доставили в больницу, где ему была оказана необходима помощь. По данным издания, у игрока было пробито легкое, но в настоящее время угрозы для его жизни нет.
Сразу после нападения Армоа попытался скрыться, но ему это не удалось, При задержании у него изъяли нож, которым он ударил игрока.
По факту ведется расследование.