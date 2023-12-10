Арбитр ударил футболиста ножом во время матча в Аргентине

В Аргентине футбольный арбитр Ремихио Армоа едва не зарезал одного из игроков прямо во время матча.

В Аргентине футбольный арбитр Ремихио Армоа едва не зарезал одного из игроков прямо во время матча.

Как передает Report со ссылкой на Goal, пострадавший футболист госпитализирован, рефери задержан полицией.

Инцидент произошел в провинции Мисьонес во время матча молодежных команд. В какой-то момент на поле произошла потасовка, игроки столпились вокруг судьи, а тот достал нож и ударил одного из них.

Футболист потерял сознание и был унесен с поля игроками своей команды. Его доставили в больницу, где ему была оказана необходима помощь. По данным издания, у игрока было пробито легкое, но в настоящее время угрозы для его жизни нет.

Сразу после нападения Армоа попытался скрыться, но ему это не удалось, При задержании у него изъяли нож, которым он ударил игрока.

По факту ведется расследование.