Арбитр сможет прервать или отменить матч ЧМ-2018

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Арбитры матчей на чемпионате мира по футболу 2018 года в России смогут прервать или отменить игру в случае расистских или других проявлений нетерпимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Организационный комитет мундиаля, об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

По его словам, впервые в истории чемпионатов мира рефери будут предоставлены такие полномочия. Инфантино сообщил, что будет действовать трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации: "Естественно мы ждем, что чемпионат мира пройдет в духе fair-play с соблюдением всех принципов честной игры, как на поле, так и вне его. Уверены, что каких-либо инцидентов с проявлением дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации. Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости".

Отметим, что матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.