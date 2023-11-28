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Арбитр отменил пенальти после просьбы Роналду

Арбитр отменил пенальти после просьбы Роналду Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду во время матча пятого тура азиатской Лиги чемпионов с иранским "Персеполисом" исправил ошибку арбитра.
Футбол
28 ноября 2023 г. 02:43
Арбитр отменил пенальти после просьбы Роналду

Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду во время матча пятого тура азиатской Лиги чемпионов с иранским "Персеполисом" исправил ошибку арбитра.

Как передает Report, об этом сообщает издание A Bola.

На второй минуте встречи Роналду упал в штрафной зоне после контакта с соперником. Судья незамедлительно поставил 11-метровый удар, но Криштиану начал сигнализировать, что его соперник не нарушил правила. Португалец сообщил об этом арбитру, после чего VAR отменил пенальти.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. На 17-й минуте защитник "Аль-Насра" Али Аль-Авджами получил красную карточку. На 52-й минуте VAR Не засчитал гол "Персеполиса" из-за положения вне игры. "Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу группы E, набрав 13 очков в пяти матчах. "Персеполис" располагается на втором месте, имея в активе восемь баллов.

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Версия на азербайджанском языке Hakim Kriştianu Ronaldunun xahişindən sonra penaltini ləğv edib

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