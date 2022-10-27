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"Араз-Нахчыван" потерял шансы на выход в следующую стадию ЛЧ по мини-футболу

"Араз-Нахчыван" потерял шансы на выход в следующую стадию ЛЧ по мини-футболу Азербайджанский мини-футбольный клуб "Араз-Нахчыван" проиграл вторую игру подряд в группе и потерял шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
27 октября 2022 г. 21:24
Араз-Нахчыван потерял шансы на выход в следующую стадию ЛЧ по мини-футболу

Азербайджанский мини-футбольный клуб "Араз-Нахчыван" проиграл вторую игру подряд в группе и потерял шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во втором матче V группы подопечные Жозе Алесио да Силвы встретились с сербской "Лозника Град". Матч, прошедший на Mithad Hujdur Hujka Arena в Мостаре (Босния и Герцеговина), завершился победой соперника со счетом 4:1. Витао забил единственный мяч чемпиона Азербайджана на 19-й минуте.

В другой игре группы "Мостар" из Боснии и Герцеговины встретится со шведским "Эребру".

Лига чемпионов

Основной раунд, II тур

27 октября

19:30. "Лозника Град" (Сербия) — "Араз-Нахчыван" (Азербайджан) — 4:1

Голы: Младен Кочич, 13', 37'; Неманья Милосавлевич, 16'; Дорче Росич, 24 - Витао, 19'.

Отметим, что "Араз Нахчыван" в первом матче проиграл "Эребру" со счетом 2:5.

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Версия на азербайджанском языке "Araz-Naxçıvan" Serbiya klubuna uduzaraq qrupda qalıb

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