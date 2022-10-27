"Араз-Нахчыван" потерял шансы на выход в следующую стадию ЛЧ по мини-футболу

Азербайджанский мини-футбольный клуб "Араз-Нахчыван" проиграл вторую игру подряд в группе и потерял шансы на выход в следующую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
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В другой игре группы "Мостар" из Боснии и Герцеговины встретится со шведским "Эребру".
Лига чемпионов
Основной раунд, II тур
27 октября
19:30. "Лозника Град" (Сербия) — "Араз-Нахчыван" (Азербайджан) — 4:1
Голы: Младен Кочич, 13', 37'; Неманья Милосавлевич, 16'; Дорче Росич, 24 - Витао, 19'.
Отметим, что "Араз Нахчыван" в первом матче проиграл "Эребру" со счетом 2:5.