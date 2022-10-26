"Араз-Нахчыван" начинает борьбу в Лиге чемпионов

Сегодня азербайджанский "Араз-Нахчыван" стартует в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по футзалу.
Как передает Report, подопечные Жозе Алесио в своем первом матче в группе V сыграют со шведским "Эребру".
Поединок, который пройдет в Мостаре (Босния и Герцеговина), начнется в 19:30 по бакинскому времени.
Судить игру будет испанец Давид Абтегуя Урданоз.
Лига чемпионов
Основной раунд, I тур
26 октября
19:30. "Араз-Нахчыван" (Азербайджан) – "Эребру" (Швеция)
Судьи: Давид Абтегуя Урданоз (Испания), Лукас Песко (Словакия), Ян Креста (Чехия).
Отметим, что свой следующий матч в группе V чемпион Азербайджана проведет 27 октября против клуба "Лозника Град".