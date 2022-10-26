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"Араз-Нахчыван" начинает борьбу в Лиге чемпионов

"Араз-Нахчыван" начинает борьбу в Лиге чемпионов Сегодня азербайджанский "Араз-Нахчыван" стартует в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по футзалу.
Футбол
26 октября 2022 г. 07:36
Араз-Нахчыван начинает борьбу в Лиге чемпионов

Сегодня азербайджанский "Араз-Нахчыван" стартует в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по футзалу.

Как передает Report, подопечные Жозе Алесио в своем первом матче в группе V сыграют со шведским "Эребру".

Поединок, который пройдет в Мостаре (Босния и Герцеговина), начнется в 19:30 по бакинскому времени.

Судить игру будет испанец Давид Абтегуя Урданоз.

Лига чемпионов

Основной раунд, I тур

26 октября

19:30. "Араз-Нахчыван" (Азербайджан) – "Эребру" (Швеция)

Судьи: Давид Абтегуя Урданоз (Испания), Лукас Песко (Словакия), Ян Креста (Чехия).

Отметим, что свой следующий матч в группе V чемпион Азербайджана проведет 27 октября против клуба "Лозника Град".

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Версия на азербайджанском языке "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayır

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