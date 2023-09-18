Экс-игрок французской молодежной сборной перешел в "Араз-Нахчыван"

«Араз-Нахчыван» осуществил трансфер игрока Акселя Нгандо, бывшего игрока юношеской сборной Франции.

"Араз-Нахчыван" осуществил трансфер бывшего игрока юношеской сборной Франции 30-летнего полузащитника Акселя Нгандо.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Контракт, подписанный с Нгандо рассчитан до конца сезона. Футболист уже прошел медицинское обследование и находится в Баку.

Отметим, что последним клубом Нгандо был французский "Гренобль". Ранее он выступал за французские "Ренн", "Осер", "Анже" и "Бастию", а также за турецкий "Гезтепе". Нгандо также играл за различные юношеские и молодежные сборные Франции.