Арабский клуб отправил в отставку известного главного тренера

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный тренер Чезаре Пранделли остался без работы. Как сообщает Report, 60-летний специалист отправлен в отставку с поста главного тренера "Аль-Насра" из ОАЭ.

Бывший главный тренер сборной Италии возглавил "Аль-Наср" в мае прошлого года. После 12 туров команда занимает 4-е место в чемпионате, в восьми очках от пьедестала.

Отметим, что специалист руководил сборной Италии с 2010 по 2014 год. За свою карьеру тренер возглавлял итальянскую "Рому", "Фиорентину", турецкий "Галатасарай" и испанскую "Валенсию".