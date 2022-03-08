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АПЛ запретила трансляции своих матчей в России

АПЛ запретила трансляции своих матчей в России Английская Премьер-лига запретила трансляции своих матчей в России и пожертвовала деньги на поддержку народу Украины.
Футбол
8 марта 2022 г. 20:08
АПЛ запретила трансляции своих матчей в России

Английская Премьер-лига запретила трансляции своих матчей в России и пожертвовала деньги на поддержку народу Украины.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении АПЛ.

«Английская Премьер-лига и её клубы сегодня единогласно приняли решение приостановить сотрудничество с российским вещательным партнёром Rambler — Okko Sport. Решение вступает в силу немедленно. Также лига решила пожертвовать 1 млн фунтов стерлингов на поддержку народа Украины.

Эта акция стала продолжением поддержки, оказанной Украине со стороны клубов АПЛ в матчах прошлого уик-энда. Все капитаны клубов надели специальные повязки, а болельщики вместе с футболистами, тренерами и другими официальными лицами проводили минуты молчания. Это лишь дополнение к многочисленным способам, которыми клубы продолжают демонстрировать свою поддержку Украине.

Лига решительно осуждает вторжение России в Украину. Мы призываем к миру и мысленно поддерживаем всех, кто пострадал», - сказано в заявлении АПЛ.

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