В Англии уволили судью, оскорбившего "Ливерпуль" и его экс-тренера Клоппа

Английский футбольный судья Дэвид Кут, который оскорбил футбольный клуб "Ливерпуль" и бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа, уволен.

Английский футбольный судья Дэвид Кут, который оскорбил футбольный клуб "Ливерпуль" и бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа, уволен.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Professional Game Match Officials Limited, который отвечает за судейство матчей в английской профессиональной футбольной ассоциации.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Дэвид Кут оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа.

В PGMOL расценили действия арбитра как серьезные нарушения трудового договора и сначала отстранили его от работы, а затем приняли решение об увольнении Кута.

"Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора. Поддержка Дэвида Кута все еще важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии", – отмечается в заявлении PGMOL.