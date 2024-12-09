В Англии уволили судью, оскорбившего "Ливерпуль" и его экс-тренера Клоппа

Английский футбольный судья Дэвид Кут, который оскорбил футбольный клуб "Ливерпуль" и бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа, уволен.
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Ранее в Сети появилось видео, на котором Дэвид Кут оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа.
В PGMOL расценили действия арбитра как серьезные нарушения трудового договора и сначала отстранили его от работы, а затем приняли решение об увольнении Кута.
"Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора. Поддержка Дэвида Кута все еще важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии", – отмечается в заявлении PGMOL.