О нас

В Англии уволили судью, оскорбившего "Ливерпуль" и его экс-тренера Клоппа

В Англии уволили судью, оскорбившего "Ливерпуль" и его экс-тренера Клоппа Английский футбольный судья Дэвид Кут, который оскорбил футбольный клуб "Ливерпуль" и бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа, уволен.
Футбол
9 декабря 2024 г. 22:11
В Англии уволили судью, оскорбившего Ливерпуль и его экс-тренера Клоппа

Английский футбольный судья Дэвид Кут, который оскорбил футбольный клуб "Ливерпуль" и бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа, уволен.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Professional Game Match Officials Limited, который отвечает за судейство матчей в английской профессиональной футбольной ассоциации.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Дэвид Кут оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа.

В PGMOL расценили действия арбитра как серьезные нарушения трудового договора и сначала отстранили его от работы, а затем приняли решение об увольнении Кута.

"Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора. Поддержка Дэвида Кута все еще важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии", – отмечается в заявлении PGMOL.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yurgen Kloppu təhqir edən baş hakim vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

Другие новости из категории

Туран Товуз обыграл Шамахы в заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги
"Туран Товуз" обыграл "Шамахы" в заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги
9 декабря 2024 г. 21:29
Дисциплинарный комитет ФИФА аннулировал очки двух турецких клубов
Дисциплинарный комитет ФИФА аннулировал очки двух турецких клубов
9 декабря 2024 г. 20:05
Бывший главный тренер сборной Азербайджана вошел в топ-10 лучших защитников в истории футбола
Бывший главный тренер сборной Азербайджана вошел в топ-10 лучших защитников в истории футбола
9 декабря 2024 г. 11:42
Кяпяз установил антирекорд за последние 16 сезонов
"Кяпяз" установил антирекорд за последние 16 сезонов
9 декабря 2024 г. 10:31
Туран Товуз сыграет против Шамахы в последней игре XVI тура
"Туран Товуз" сыграет против "Шамахы" в последней игре XVI тура
9 декабря 2024 г. 09:17
Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в Реал
Мбаппе назвал причину, по которой он мог отказаться от перехода в "Реал"
9 декабря 2024 г. 02:46
В продажу поступили дополнительные билеты на мероприятие с участием Месси и его одноклубников
В продажу поступили дополнительные билеты на мероприятие с участием Месси и его одноклубников
8 декабря 2024 г. 19:02
Премьер-лига: Кяпаз проиграл Зиря
Премьер-лига: "Кяпаз" проиграл "Зиря"
8 декабря 2024 г. 18:16
Ливерпуль и Салах очень близки к подписанию нового контракта
"Ливерпуль" и Салах "очень близки" к подписанию нового контракта
8 декабря 2024 г. 15:43
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет проведено еще два матча 16-го тура
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет проведено еще два матча 16-го тура
8 декабря 2024 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi