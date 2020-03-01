​АПЛ: "Уотфорд" разгромил "Ливерпуль"

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги "Уотфорд" принимал "Ливерпуль".

Как передает Report, встреча прошла в Уотфорде на стадионе "Викарэйдж Роуд" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "Уотфорда" Исмаила Сарр, отправивший мяч в ворота соперника в начале второго тайма. Спустя шесть минут Сарр оформил дубль. В середине второй половины отличился форвард "шершней" Трой Дини.

"Ливерпуль" весь сезон шел без поражений, добыв 26 побед и один раз сыграв вничью в 27-ми турах.

Команда Юргена Клоппа, набрав 79 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, "Уотфорд" (27) занимает 17-е место.

В 29-м туре английского первенства "Уотфорд» на выезде сыграет с лондонским "Кристал Пэлас", "Ливерпуль" дома примет "Борнмут". Обе встречи состоятся 7 марта.