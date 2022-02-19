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АПЛ: "Тоттенхэм" вырвал победу в матче с "Манчестер Сити"

АПЛ: "Тоттенхэм" вырвал победу в матче с "Манчестер Сити" «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Как передает Report Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Футбол
19 февраля 2022 г. 23:55
АПЛ: Тоттенхэм вырвал победу в матче с Манчестер Сити

"Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 4-й минуте счет в матче открыл новичок "шпор" Деян Кулусевски, арендованный у Ювентуса. Ассист на шведского вингера сдалал Сон Хын Мин.

Лишь к середине тайма "горожанам" удалось сравнять счет благодаря голу хавбека Илкая Гюндогана. Немец оказался быстрее всех на добивании в штрафной площади соперника.

На 60-й минуте форвард лондонцев Харри Кейн откликнулся на передачу Сон Хын Мина, вколотив мяч в "девятку".

В конце встречи произошла невероятная развязка. Сначала "Манчестер Сити" отыгрался на 90+1 минуте, забив с 11-метрового, а уже через 4 минуты Харри Кейн вырвал победу для "Тоттенхэма".

"Сити" (63 очка) идет на первом месте в АПЛ, "Тоттенхэм" (39) - на седьмом.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Siti" "Tottenhem"ə uduzub

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