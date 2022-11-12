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АПЛ: «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лидса»

АПЛ: «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лидса» 12 ноября состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лидс Юнайтед».
Футбол
12 ноября 2022 г. 21:14
АПЛ: «Тоттенхэм» вырвал победу у «Лидса»

12 ноября состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лидс Юнайтед».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Первыми вперёд вышли гости благодаря голу Крисенсио Саммервилла на 10-й минуте. На 25-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн сравнял счёт в этой встрече. На 43-й минуте «Лидс» снова вышел вперёд – на этот раз гол на счету испанского форварда Родриго. На 51-й минуте «Тоттенхэм» сравнял благодаря усилиям защитника Бена Дэвиса. На 76-й минуте Родриго забил свой второй мяч в этой встрече, что помогло его клубу вновь выйти вперёд в счёте. На 81-й минуте «Тоттенхэм» сравнял – гол на счету Родриго Бентанкура, а через пару минут он же вывел свою команду вперёд. На 87-й минуте гости остались в меньшинстве, когда Тайлер Адамс получил вторую жёлтую карточку за игру. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «шпор».

Отметим, что победа позволила «Тоттенхэму» набрать 29 очков и подняться на третье место турнирной таблицы. «Лидс» с 15 очками опустился на 14-ю позицию.

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