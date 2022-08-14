АПЛ: "Тоттенхэм" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Челси"

"Челси" на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

"Челси" на своем поле со счетом 2:2 сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в воскресенье в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Забитыми мячами в составе "Челси" отметились Калиду Кулибали (19-я минута) и Рис Джеймс (77). У "Тоттенхэма" отличились Пьер-Эмиль Хёйбьерг (68) и Гарри Кейн (90+6). 31-летний Кулибали забил первый гол за "Челси".

"Челси" и "Тоттенхэм" после двух туров набрали по четыре очка. В следующем туре "Челси" 21 августа на выезде сыграет с "Лидсом", а "Тоттенхэм" днем ранее примет "Вулверхэмптон".