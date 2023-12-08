АПЛ: "Тоттенхэм" упустил возможность догнать "Сити", "Ньюкасл" потерпел разгромное поражение

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Тоттенхэм" в столичном дерби принимал "Вест Хэм". В другом, не менее интересном матче, сошлись "Эвертон" и "Ньюкасл".

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Тоттенхэм" в столичном дерби принимал "Вест Хэм". В другом, не менее интересном матче, сошлись "Эвертон" и "Ньюкасл".

Как сообщает Report , первая игра завершилась волевой победой гостей, а в Ливерпуле мерсисайдцы разгромили "Ньюкасл".

В матче "Тоттенхэм" – "Вест Хэм" счет открыли хозяева. На 11-й минуте отличился аргентинец Кристиан Ромеро. Однако гости совершили камбэк за 22 минуты. Сначала на 52-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счет, затем на 74-й минуте игры Джеймс Уорд-Проуз оформил итоговый счет - 1:2.

Матч в Ливерпуле запомнился голами, забитыми "Эвертоном" в концовке матча. Счет на табло сменился на 79, 86 и 96 минутах, авторами голов стали Дуайт Макнил, Мартин Дубравка и Бету соответственно. Так, игра завершилась победой мерсисайдцев со счетом 3:0.

Отметим, что "Тоттенхэм" (27 очков, 5-е место), проиграв в домашней игре, упустил возможность догнать "Манчестер Сити" в турнирной таблице. "Ньюкасл" идет шестым, у него в активе 26 очков. "Эвертон", которого лишили 10 очков из-за финансового фейр-плей, покинул зону риска.

На данный момент единоличным лидером чемпионата является лондонский "Арсенал" (36), вторым идет "Ливерпуль", первую тройку замыкает "Астон Вилла".